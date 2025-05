Nessun accordo con Pietro Bosco al momento. Il futuro del Ladispoli, finito dopo 14 anni in Promozione, è ancora sconosciuto e le strade tra la società e il tecnico ladispolano potrebbero anche separarsi dopo la stagione appena terminata con la retrocessione.

Non è più un segreto il fatto che l’allenatore, per la sua permanenza sulla panchina rossoblù, abbia chiesto dei rinforzi, almeno tre importanti, uno per reparto.

Inoltre l’attuale rosa non dovrà essere smantellata. Perciò resterà solo se il Ladispoli lotterà per un campionato da vertice per tornare subito in Eccellenza. Un aspetto prioritario anche per i tifosi e per chi ha a cuore la maglia rossoblù.

E se in questa settimana non ci saranno incontri tra le parti, il futuro di Bosco potrebbe essere ancora lontano dall’Academy.

La dirigenza punterà sui giovani anche per la Juniores Elite mantenuta, pur se a fatica, vincendo prima sul campo lo spareggio contro il Cerveteri e poi fuori dal rettangolo verde il ricorso al giudice sportivo che di fatto ha dimezzato le squalifiche per la rissa finale, ristabilendo i punti necessari per evitare la retrocessione.

Tuttavia a breve inizieranno i vari colloqui con tutti i giocatori. Difficile invece il discorso relativo al ripescaggio. La piazza rossoblù lo auspicherebbe pure ma davanti all’Academy Ladispoli ci sono almeno altre due squadre che dovranno pure affrontare i playout.

