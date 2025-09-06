La stagione del Ladispoli riparte dal Salaria Sport Village. Oggi (ore 11) i rossoblu affronteranno fuori casa il Real Tirreno nella prima sfida di Coppa Lazio di Promozione. Il ritorno è previsto domenica prossima all’Angelo Sale. Una sfida per certi versi inedita quella con la formazione romana che metterà alla prova per la prima volta l’Academy targato Andrea Mastrecchia. Nell’Academy mancherà il centrocampista Andrea D’Angeli. Il 25enne dovrà scontare ancora un turno di squalifica relativa alla precedente stagione quando militava con il Grifone Gialloverde. Venerdì pomeriggio si è svolta l’ultima rifinitura con il tecnico che ha provato varie soluzioni con diversi interpreti.

I dubbi verranno sciolti probabilmente in queste ore anche per capire chi sostituirà D’Angeli che era stato schierato titolare da play sulla mediana nelle gare amichevoli. La difesa comunque dovrebbe essere a tre visto che Mastrecchia l’ha provata sempre in preparazione. Ci sarà il capitano Cruciani, poi quasi certamente Barillaro e Tamburrini davanti al portiere Somma. Sulle corsie laterali Felici e Le Moli scalpitano ma non è che detto che ci siano sorprese. In mezzo al campo potrebbe esserci spazio per Guerra, Romagnoli e il sostituto dell’ex Grifone.

In avanti Rodio, La Rosa, Modesti e Fortuna si giocano due maglie ma occhio anche a Colapietro. La partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Ladispoli e così sarà anche per le gare successive.

«Siamo pronti per questa nuova stagione – commenta il ds – e dico finalmente, sia per i giocatori che per lo staff. A differenza degli impegni dove sono vitali i 3 punti, nella Coppa Lazio naturalmente conta passare il turno. E partire bene è molto importante anche dal punto di vista psicologico».

