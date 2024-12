Uno scivolone pesante per il Ladispoli che perde lo scontro diretto per la salvezza condannato da due ex: Di Curzio e D’Aguanno. Finisce 3-1 per i romani che rifiatano dopo un periodo di appannamento mettendo nei guai la formazione di Pietro Bosco che in 10 giornate non ha mai vinto. Una media punta da retrocessione diretta. Tra i pali c’è Mercadante, difesa a quattro con Urbani, Barbarossa, Guida e Tancredi. A centrocampo Fumasoni viene schierato al posto di Polucci, Merciari e capitan Capanna ad ultimare il trio sulla mediana, poi Di Biagi e Giusto a supporto di Cifarelli. Parte benissimo l’Academy. Al 3’ tiro cross di Fumasoni, la palla finisce sui piedi di Giusto che realizza da posizione invitante. L’Ottavia reagisce subito e con Ferruzzi sigla l’1-1 sfruttando un passaggio filtrante dalla destra. Sempre dalla destra, ed è il 31’, parte un cross per Di Curzio che è lesto ad insaccare. La formazione di Porcelli (in tribuna perché squalificato) non si accontenta e colpisce ancora con un altro ex, l’esterno destro D’Aguanno imprendibile e cinico sotto porta per il 3-1. Nella ripresa Bosco prova a cambiare le carte in tavola togliendo un centrocampista, Fumasoni, per inserire una punta, Cardellini. Più avanti entra anche Fanali per Barbarossa. Ogni volta che i rossoblù provano ad affacciarsi dalle parti di Sorcini scatta il contropiede dell’Ottavia che coglie addirittura due legni. I ritmi si abbassano e non succede più nulla fino al triplice fischio del signor Tomassini di Aprilia. La classifica piange e il Ladispoli ora affronterà Rieti, Boreale e Colleferro, un calendario difficilissimo.

IL TABELLINO. Ottavia: Sorcini, Calcagni (21’ st Murri), Bernardi, Rambaldo, Della Penna, Cervini, D’Aguanno, Savioli (43’ st Laureti), Di Curzio (31’ st Tocci), Fondi (46’ st Orgera), Ferruzzi. A disposizione: Crivellari, Filosa, Sole, Pipitone, Marianello. Allenatore: Porcelli (squalificato, in panchina Chirieletti).

Academy Ladispoli: Mercadante, Urbani (32’ st Dato), Guida, Capanna, Barbarossa (17’ st Fanali), Tancredi, Di Biagio, Merciari, Cifarelli, Giusto, Fumasoni (1’ st Cardellini). A disposizione: Cremona, Caliandro, Gjeci, Mazzoni, Tofa, Giovannini. Allenatore: Bosco.

Arbitro: Tomassini di Aprilia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA