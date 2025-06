C’è un ritorno in casa dell’Academy Ladispoli ed è quello di Fabrizio Morelli, ex allenatore dell'Atletico Monterano, presentato ufficialmente allo stadio Angelo Sale alla presenza del presidente, Andrea Di Renzo.

«Siamo orgogliosi di far tornare a casa – è il commento del presidente - un uomo che tanto ha dato e darà ai nostri colori. È una scelta importante anche perché Fabrizio Morelli ha avuto un passato come calciatore qui, dai pulcini alla prima squadra in Serie D con debutto a 16 anni, senza dimenticare che è stato lo storico capitano della Juniores nazionale laureatasi campione d’Italia nella stagione 1994-1995. Non vediamo l’ora di ripartire». Da allenatore ha conseguito il patentino Uefa B con laurea in Scienze Motorie con esperienze da tecnico in Prima Categoria, Promozione e Eccellenza in tante importanti piazze.

Lo scorso anno per un soffio non ha centrato la Promozione con l’Atletico Monterano che però, molto probabilmente, verrà ripescato essendo una delle migliore seconde della Prima categoria. «Sono contento di essere qui – ammette il 47enne Morelli – d’altronde sono di Ladispoli. Abbiamo molte cose in mente, vogliamo far crescere i nostri ragazzi con nuove metodologie di lavoro e devo dire che c’è entusiasmo. C’è condivisione con la società a livello progettuale e questo è ciò che conta per me. Il settore giovanile rappresenta il futuro. È una sfida ambiziosa e l’ho colta al volo».

