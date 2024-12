Ladispoli in festa per la salvezza ottenuta al fotofinish nello spareggio con il Villalba. E c’è un assoluto protagonista di questo risultato: il tecnico Lillo Puccica, che però saluta tutti perché andrà via. Era già preventivato alla vigilia dei playout e l’allenatore viterbese è alla ricerca di una nuova sfida.

Ha saputo valorizzare al meglio i giovani attraverso il gioco. Non è da tutti.

«Questi ragazzi hanno mostrato tanta qualità - parla Puccica - al di là delle sconfitte che comunque erano prevedibili considerato questo tipo di progetto. Hanno avuto la forza di non mollare mai, chiunque sarebbe potuto crollare. Ricordo da dove siamo partiti. Nel pre campionato abbiamo affrontato quattro amichevoli con squadra di Promozione senza mai vincere. Sapevamo che ci serviva tempo e che avremmo dovuto lavorare sodo».

Parole di elogio per la squadra. «Ci doveva essere questo epilogo - aggiunge - e la vittoria la dedico ai ragazzi che hanno creduto in me anche nei momenti di buio. Hanno visto in me non il mister bravo ma la persona leale che li ha fatti lavorare e crescere».

Il Ladispoli cerca un nuovo mister. Sono insistenti le voci su Andrea Di Renzo, quest’anno alla guida dell’Astrea che è riuscita a salvarsi senza passare per i fastidiosi playout.

