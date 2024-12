Il Ladispoli vuole allungare la striscia positiva e per farlo dovrà superare la Romulea. Match molto importante oggi all’Angelo Sale per i ragazzi di Lillo Puccica dopo le due vittorie consecutive ottenute in campionato contro Villalba e Citizien domenica scorsa. Percorso diametralmente opposto per la formazione romana che si presenta a Ladispoli con due sconfitte di fila con Rieti e Montespaccato. La classifica di certo sorride più agli ospiti che navigano in acque tranquille. I rossoblù devono salvarsi e oggi all’appuntamento ci arriveranno senza Daniele Aracri (nella foto) assente già domenica a Ciampino. Per lui si tratterebbe di pubalgia, un tegola per il Ladispoli. Non dovrebbe nemmeno recuperare Yuri Reinkardt. Tanti dubbi nella formazione di partenza. In porta ci sarà naturalmente Tomarelli, i tre difensori dovrebbero essere Ranieri, Temperini e uno tra Mengoni e Fiaschetti. In mezzo al campo intoccabili Paganetti e Alessandro Colace, poi sugli esterni Buonanno e D’Aguanno con Leonardi e Iurato a completare il mosaico dietro alla punta che sarà uno tra Suma e Ferruzzi. Oggi attenzione a Campus Eur-Citizien Academy e a Pescatori Ostia-Cimini Viterbo. Una fase della stagione molto importante con nuovi equilibri pronti a delinearsi nel girone A di Eccellenza. Il fischio di inizio come sempre è fissato alle ore 11. L’arbitro dell’incontro sarà Andrea Panichelli di Viterbo coadiuvato da Valerio Santese di Aprilia e Giovanni Iaia di Latina. Mercoledì 20 si torna poi a giocare per l’anticipo infrasettimanale pre festività e i ladispolani giocheranno ancora in casa contro l’Aurelia Antica Aurelia per la prima di ritorno per poi riprendere nel 2024 contro Audace.

©RIPRODUZIONE RISERVATA