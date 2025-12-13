Il Ladispoli a caccia di conferme a Pescia Romana in una trasferta molto insidiosa (si gioca alle 14.30). I rossoblu hanno vinto domenica, finalmente in casa, contro Atletico Capranica, e vogliono continuità per fare altri tipi di ragionamenti.

Il terzo posto, occupato da Grifone e Pianoscarano, non è poi così lontano e l’Academy vuole concedersi una chance di risalita in una classifica finora deficitaria per le ambizioni e la storia di questo club.

«Siamo reduci da una partita positiva – ammette Leonardo Cruciani, il capitano – e intravedo segnali positivi. Dobbiamo dare continuità e il match che ci si presenta direi che è fondamentale. Sappiamo che Pescia Romana la maggior parte dei punti li ottiene in casa e non cala mai, però l’abbiamo preparata bene, studiando i nostri avversari, e cercheremo di fare la nostra gara dando il massimo. La vittoria deve essere il nostro obiettivo».

Cruciani farà coppia centralmente con Urbani. In porta il ristabilito Somma con Gafuri a destra e Tamburrini, che ha sbloccato il match con il Capranica, sul versante opposto. In mezzo al campo D’Angeli con Guerra, poi Fortuna a sinistra e ballottaggio a destra tra Romagnoli e Facecchia.

I maggiori dubbi riguardano l’attacco con Pelizzi, Rodio e Modesti che si giocano due maglie.

Il tecnico Mastrodonato dovrà gestire anche le forze perché mercoledì c’è il turno infrasettimanale e il Ladispoli riceverà il Real Campagnano. Poi la domenica successiva trasferta a Tarquinia.

