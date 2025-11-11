Il ritorno di Coppa Italia a Montesacro. L’occasione, oggi pomeriggio alle ore 18, per scacciare via i fantasmi dell’ultimo periodo e approdare ai quarti di finale di una competizione su cui patron Andrea Di Renzo ci punta così come la dirigenza. Il Ladispoli arriva a questo appuntamento con qualche nuvola sopra l’Angelo Sale dopo il pari al Desideri col Fiumicino e la sconfitta casalinga col Borgo Palidoro che hanno inguaiato i rossoblu in classifica. Però, in coppa, potranno partire dal doppio vantaggio dell’andata (2-0) maturato con le reti messe a segno da Rodio nel primo tempo e da Guerra nella ripresa. Un punteggio all’inglese che dà ottime chance alla formazione di Quintiliano Mastrodonato di passare il turno. È chiarò però che il tecnico ha caricato i suoi ragazzi per non far perdere la concentrazione. Ci sarà turnover, come sempre in questa parte della stagione. Ma alcune assenze sono sicure come quella dell’attaccante e bomber Edoardo Modesti che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica. Nel reparto offensivo almeno è recuperato Matteo Pelizzi che a Fiumicino è entrato proprio al posto di Modesti. Dietro ci sarà anche Barilaro ed è ancora a rischio il portiere Somma per l’infortunio patito all’andata con il Futbol Montesacro. Se non dovesse farcela Manetti comunque dà ampie garanzie. In mezzo al campo si prova il miracolo con D’Angeli e Stanzione ma la loro presenza è in forte dubbio. Nel frattempo da registrare l’addio di Mario Larosa che ha già salutato i compagni e la società e ora è libero di trovarsi un’altra sistemazione. Poi domenica derby “mare e monti” con il Tolfa di Michele Micheli, ex allenatore del Ladispoli e ladispolano doc. I collinari hanno pareggiato 2-2 con Fonte Meravigliosa e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Sarà di certo una partita molto sentita e fondamentale dal punto di vista della classifica del girone A di Promozione.

