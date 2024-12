Dopo la sosta riprende il campionato di calcio a cinque di Serie A con le gare della penultima giornata. Active Network che va in cerca di questa benedetta salvezza matematica che è quasi certezza ma che già da alcune giornate non sta arrivando. La situazione dice che al momento l’Active è al tredicesimo posto che conduce al playout (30 punti come il Pirossigeno Cosenza ma calabresi messi meglio negli scontri diretti) con un +12 dalla coppia Sporting Ciampino e Saviatesta Mantova che inseguono a 18 punti. Active quindi forte del +12 sulle rivali e bastano nove punti di scarto per annullare il playout tra tredicesima e quattordicesima. Orange quindi praticamente al sicuro e che oggi alle 18 al PalaTevere di Orte cercano quel successo per chiudere il discorso a prescindere dai risultati delle rivali. Un pareggio e ancora peggio un ko dei viterbesi ed una vittoria o del Mantova o del Ciampino oppure di entrambe allungherebbe il discorso della certezza matematica all’ultimo turno. Motivazioni al massimo quindi per il team di mister Monsignori che in questo girone di ritorno ha ottenuto soltanto 10 punti (rispetto ai 18 spalmati nelle prime tredici giornate dell’andata) e che deve vincere da quasi 50 giorni visto che l’ultimo successo è datato 2 marzo con il blitz sul campo del fanalino di coda Verona per 4-1. Ad Orte arriva un Italservice Pesaro attualmente all’ottavo posto e che da par suo sta lottando per migliorare questa posizione in chiave playoff visto che vanta gli stessi punti dell’Avellino ed ha due lunghezze di ritardo dalla Feldi Eboli. Lo score del Pesaro è di 13 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte.

Questo il quadro completo delle sfide della 29esima giornata: giocata ieri Napoli Futsal (53)-Came Treviso (39). Oggi alle ore 18 orario unico per tutti i match: Active Network (30)-Pesaro (45), L84 Torino (52)-Feldi Eboli (47), Olimpia Verona (2)-Sporting Ciampino (18), Olimpus Roma (68)-Fortitudo Pomezia (41), Pirossigeno Cosenza (30)-Sandro Abate Avellino (45), Saviatesta Mantova (18)-Meta Catania (49) e Sporting Sala Consilina (37)-Ecocity Futsal Genzano (50).

©RIPRODUZIONE RISERVATA