Ultima gara di campionato per l'Active Network che torna al Palasport con una salvezza già acquisita per chiudere la propria stagione contro il Manfredonia. Queste le parole di Mister Monsignori in vista della gara serale: ''Stanno per scorrere i titoli di coda di una stagione nella quale abbiamo dovuto affrontare grandi difficoltà! Nonostante tutto i ragazzi sono riusciti a regalarci una salvezza conquistata virtualmente con 3 giornate di anticipo! In realtà dalla fine del girone di andata la squadra ha viaggiato ad una media punti da playoff fornendo sempre prestazioni convincenti e importanti che ci hanno consentito di giocarci il risultato fino all’ultimo secondo di quasi tutte le partite. Ma non è ancora il momento di fare bilanci abbiamo una importante ultima partita da giocare davanti alla nostra gente nella quale abbiamo voglia mostrare ancora una volta le nostre qualità per poter migliorare quanto più possibile la nostra posizione in classifica''.

Fischio d'inizio domani sera alle 20.45, ingresso gratuito al Palasport di Orte. La società, sui propri canali, ha invitato i tifosi a riempire il palazzetto come sempre per festeggiare insieme la salvezza.