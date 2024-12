Altro rinforzo in difesa per l’Academy Ladispoli. Si tratta del 21enne Roland Ergemlidze. È di origini georgiane, proviene dall’Aranova e ha quasi 20 presenze in Serie D.

Potrebbe esordire già oggi con i nuovi compagni nella prima uscita stagionale dell’Academy contro il Montespaccato.

Di lui ne parla il direttore sportivo. «Ce l’ho avuto a Montespaccato - dice Andrea Calce - sia nella juniores nazionale che poi in prima squadra. È un ragazzo molto serio e può occupare tutti i ruoli della difesa, dalla destra alla sinistra passando per il centro. È giovane, determinato e cattivo sull’uomo in marcatura».

Intanto cambio di programma odierno: la sfida con il Montespaccato si disputerà domani a Ladispoli, e non a Roma. La società capitolina ha accettato la richiesta di poter giocare all’Angel Sale perché il manto in erba sintetica è in condizioni migliori.

Perciò niente trasferta, la prima uscita stagionale degli uomini di mister Di Renzo sarà tra le mura amiche.

Fischio di inizio alle 15, orario insolito per via dell’afa di questo periodo ma evidentemente c’è l’obiettivo di preparare i calciatori anche ad affrontare ogni avversità.

