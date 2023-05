Da domani ogni ora è quella giusta per l’annuncio: nel Ladispoli entreranno nuove forze per allestire una squadra importante. La trattativa tra il club del presidente Sabrina Fioravanti e la cordata di imprenditori romani del duo Fazzini-Angelocore è ormai in stato avanzato. Finora la dirigenza rossoblu è rimasta in silenzio ma è chiaro che si attende la conferma ufficiale. Il primo tassello riguarda quello dell’allenatore. Massimo Castagnari di sicuro si è guadagnato la fiducia portando l’Academy alla salvezza, ottenuta nello spareggio playout con i cugini del Città di Cerveteri. Si parla però anche di Pierluigi Vigna e David Centioni. L’attuale tecnico è tranquillo. «Io sono a disposizione - risponde mister Castagnari - chiaro che il mio futuro si conoscerà dopo l’assetto dirigenziale. Sono contento di come è andata la stagione e di aver dato un gruppo solido a disposizione del club, anche per ciò che si è visto fuori dal campo». Il tecnico rivendica quanto accaduto nel ritorno.

«Sono arrivato qui - prosegue - quando in classifica il Ladispoli era penultimo con 8 punti. Alla fine siamo riusciti ad arrivare ai playout con una tribuna strapiena: un biglietto da visita importante da cui ripartire in vista del prossimo anno. Grazie a questi ragazzi, si è creata una bella coesione con lo staff che ci ha fatto raggiungere l’obiettivo prefissato. Personalmente mi ritengo soddisfatto, ora vedremo quello che accadrà. Di sicuro sarà un’Eccellenza tosta calcolando che sono retrocesse anche quattro realtà dall’Interregionale come Pomezia, Aprilia, Roma City e Montespaccato». Per quanto riguarda l’allestimento della rosa, molto dipenderà dall’accordo con i nuovi imprenditori. I tifosi rossoblu si augurerebbero alcune conferme. Tra i pezzi pregiati certamente Marco Crocchianti, punto saldo della retroguardia con un passato importante nello Spezia in B.

I veri dubbi al momento riguardano la permanenza del 18enne Angel Perez tornato negli Stati Uniti. Il Ladispoli vorrebbe puntare sull’americano che però è di proprietà della Juventus Academy Miami e potrebbe anche venderlo in categorie superiori.

