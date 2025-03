La W3 Maccarese, dopo il successo interno con l'Academy Ladispoli nel precedente turno di Eccellenza, continua a vincere e lo fa battendo 2-1 la Sorianese. Terzo risultato utile consecutivo ma tale vittoria, maturata nella 27esima giornata del girone A, tutto tranne che scontata data la grande fama agonistica messa in campo dagli avversari. Quest'ultimi, ad ora tra le zone più basse della classifica, non sono però riusciti ad arginare la qualità degli ospiti. Bianconeri protagonisti di una prestazione più che positiva, con Follo al 13' e con Starace poi al 31', hanno di fatto messo in cassaforte i tre punti già nel primo tempo. Inutile il gol della bandiera realizzato al 65' dai padroni di casa con Spolverini. I ragazzi di mister Colantoni, grazie a questo risultato confermano il secondo posto. Allungando di quattro lunghezza sul Civitavecchia, sconfitto dal Tivoli per 3-2 e accorciando portandosi a -9 dalla capolista Valmontone, arginata sullo 0-0 dalla Boreale.

IL TABELLINO. Sorianese-W3 Maccarese: 1-2.

Sorianese: Bertollini; Pistoia, Goiecochea, Bellacima, Lazzarini, Oriolesi, Spolverini, Valentini, Polidori, Baldari, Ruibal Ocampo. A disposizione: Porta, Balletti, Leonardi, Bersaglia, Carosi, Vittorini, Martinozzi, Giurato, Nischwitz. Allenatore: Del Canuto.

W3 Maccarese: Oliva; Guiducci, Carta, Fè, Starace, Citro, Ferrari, Madeddu, Follo, Di Giovanni, Rekik. A disposizione: Zorzi, Talamonti, Aracri, Buffolino, Catese, Calveri, Marinucci, Bosi. Allenatore: Colantoni.

Marcatori: al 13' Follo (W3), al 31' Starace (W3) e al 65' Spolverini (SO).

Arbitro: Cazzavillan di Vicenza. Assistenti: Ceraulo di Roma 2 e Gambale di Albano Laziale.

Stadio: Celso Perugini.

