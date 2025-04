Una 29esima giornata di campionato, in quel del girone A di Eccellenza, che sta per andare in scena nella consueta domenica calcistica. E precisamente, la prima del mese di aprile, vedrà svolgersi tra i molteplici match in programma anche le rispettive sfide che dovranno affrontare W3 Maccarese e Fiumicino. Entrambe, seppur abbiano due differenti obiettivi l'accomuna il fatto di doverli inseguire con la stessa determinazione agonistica, necessaria per conseguirli. In casa W3 Maccarese c'è l'obbligo di difendere un prezioso secondo posto, che ad oggi significherebbe Spareggi Nazionali e già da questo turno contro l'Ottavia - alle ore 11 e tra le mura amiche dello Stadium - è chiamata a schierarsi a spada tratta verso la rispettiva meta. Il Civitavecchia terzo in classifica e a -2 punti di distanza dai maccaresani, insegue e non accenna a fermarsi. Proprio per questo i bianconeri sono chiamati a difendere la posizione ricoperta, rimettendosi in careggiata dopo il pareggio amaro con la Romulea durante lo scorso weekend.

Il Fiumicino dopo 3/4 di Eccellenza giocata da ultima della classe, grazie ai due recenti successi consecutivi ottenuti con Romulea prima e Aurelia Antica Aurelio poi, si è portata a -3 dalla Luiss. Nel fine settimana attuale, i rossoblù scenderanno sul campo di una compagine che naviga tra le parti alte del torneo: il Tivoli. Nonostante ciò, Ferrentino e compagni, forti di questo periodo positivo cui stanno vivendo daranno tutto per poter mantenere accese le speranze legate alla possibilità di disputare i playout.

