Muovono la classifica tutte le big del girone A di Eccellenza con la conferma della capolista W3 Maccarese che ha centrato la 19esima vittoria stagionale battendo per 3-2 un mai domo Valmontone. Capolista che guida con un +4 sul Montespaccato corsaro per 4-0 sul terreno della Luiss e con un +5 sul Rieti che ha pareggiato 1-1 il big match di Pomezia, finito a meno 7 dal primo posto. Rieti che ha giocato a lungo in inferiorità numerica rimanendo alla fine addirittura in nove uomini. Turno di sosta forzato per la Fc Viterbo che da oggi riprende gli allenamenti per preparare le sfide di domenica sul terreno del Campus Eur (a + 4 dai viterbesi dopo il blitz sul terreno dell’Aranova) e di mercoledì 20 marzo quando verrà recuperato il match casalingo contro l’Academy Ladispoli che si sarebbe dovuto giocare allo Stefanucci di Vignanello domenica scorsa. La Fc che ovviamente ha una gara in meno è intanto scivolata in settima posizione viste le vittorie di Civitavecchia e Aurelia Antica Aurelio contro la Pescatori Ostia e il Villalba entrambe in trasferta. Sosta forzata provvidenziale per i gialloblu di Castagnari visto che molti suoi giocatori non erano al meglio delle condizioni fisiche per stati febbrili e influenzali. Da oggi la ripresa degli allenamenti in vista della ripresa di domenica.

