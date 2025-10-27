Vittoria pesante e di carattere per la W3 Maccarese, che supera in rimonta il Rieti allo Stadio Manlio Scopigno con il punteggio di 2-1, in una gara ricca di emozioni e significati. La squadra di mister Zappavigna riesce a ribaltare lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Colace e De Mutis, confermandosi tra le protagoniste del girone A di Eccellenza. Nonostante le assenze di Citro e Di Giovanni, la W3 scende in campo con il piglio giusto, ma è il Rieti a partire meglio. La formazione di Mosconi, priva di Attinelli (squalificato) e di un Gomez non al meglio, trova subito ritmo e intensità. Al 10’, gli amarantocelesti sbloccano il risultato: Guazzaroni impegna Francabandiera, che respinge corto, e sul pallone si avventa Marcheggiani, bravissimo a colpire al volo e infilare nell’angolo più lontano. I padroni di casa, galvanizzati dal vantaggio, gestiscono bene il resto della prima frazione, concedendo pochissimo. I maccaresani provano a reagire con qualche incursione su palla inattiva, ma senza creare reali pericoli.

Nel secondo tempo cambia completamente la musica. La W3 rientra in campo più convinta e determinata, approfittando del calo di concentrazione della compagine reatina. Al 54' Colace si inventa un capolavoro personale, parte in progressione dalla trequarti, salta in dribbling l’intera difesa avversaria e batte Cipriani con un destro preciso. Un gol che rimette tutto in equilibrio e dà fiducia agli ospiti. Passano appena otto minuti e la rimonta è completata: punizione dal limite e De Mutiis, con una traiettoria perfetta, manda la palla sotto l’incrocio dei pali, firmando il 2-1 per i bianconeri. Il Rieti tenta una reazione d’orgoglio con Dovidio, che al 70' sfiora il palo su calcio da fermo, ma la squadra ospitante non riesce più a ritrovare la lucidità e l’intensità del primo tempo. Il Maccarese, invece, gestisce il vantaggio con ordine e maturità fino al triplice fischio, in attesa del prossimo turno quando allo Stadium ospiterà la Roma City.

IL TABELLINO. Rieti-W3 Maccarese: 1-2. Marcatori: 10' Marcheggiani (RI), 54' Colace (W3), 62' De Mutiis (W3).

Rieti (3-5-2): Cipriani; Scopigno, Petti, Corsi (82' Righi), Tirelli (80' Ortenzi), Bianchi, Dovidio (88' Tiraferri), Guazzaroni, Danieli (71' Onesti), Oduamadi (71' Tordella), Marcheggiani. A disposizione: Groppioni, Masuzzo, Angher, Gambacurta. Allenatore: Andrea Mosconi.

W3 Maccarese (3-5-2): Francabandiera; Talamonti, Starace, Tisei, De Mutiis (81' Matteoli), Buffolino, Colace, Albanese (84' Guida), Marinucci, Di Saverio, Botti (68' Spalletta). A disposizione: Zorzi, Fracas, Andracchio, Papandrea, Squarcia, Pillera. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Arbitro: Veniamin Strainu di Albano Laziale. Assistenti: Francesco Ferretti di Ciampino, Simone Maccari di Ciampino. Stadio: Manlio Scopigno (sintex), Rieti.

