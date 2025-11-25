Il Salaria conquista tre punti pesantissimi nella dodicesima giornata del girone A di Eccellenza, superando per 3-1 una W3 Maccarese apparsa meno brillante del solito. La squadra di mister Zappavigna, infatti, esce sconfitta da una gara in cui i padroni di casa hanno mostrato maggiore lucidità e determinazione nei momenti chiave del match. La partita si sblocca al 35’, quando Bianciardi finalizza una manovra insistita e porta in vantaggio i suoi. La W3 prova a reagire, ma ad inizio ripresa arriva il raddoppio: è il 50’ e Toracchio trova la deviazione vincente che vale il 2-0. Il Salaria, sulle ali dell’entusiasmo, continua a spingere e al 78’ cala il tris con Franco, chiudendo virtualmente la contesa. Nel finale, i maccaresani mettono a segno quantomeno la soddisfazione del gol della bandiera grazie a De Mutiis, che all’82’ sigla la sua quarta rete consecutiva, confermandosi uno dei giocatori più in forma del momento. Troppo poco, però, per riaprire l’incontro. Con questa vittoria, il Salaria balza al nono posto, portandosi a due sole lunghezze proprio dalla W3 Maccarese, che resta ferma a quota 18 punti in settima posizione. Per la formazione ospite sarà ora fondamentale voltare pagina in fretta e ritrovare continuità per non perdere contatto con le zone alte della classifica.

