Anche il 33esimo turno è ormai alle spalle. In Eccellenza, nel girone A, manca solo una gara al termine del campionato 2024-2025. E con una serie di verdetti ancora da decretare, tra obiettivi playoff e salvezza che siano, servirà proprio l'ultima giornata per dare la sentenza definitiva. Nel corso del recente fine settimana, sono state totalizzate ben 29 reti, all'interno delle consuete 9 partite in programma. Emozioni, gol e tensione. Non è mancato niente, soprattutto nel derby tra W3 Maccarese e Aranova. La stracittadina ha visto i bianconeri avere la meglio, con il risultato finale di 1-0. A decidere l'incontro, un gol di Bosi siglato al 76'. Discorso classifica abbastanza complesso. La compagine di mister Colantoni, al momento, ricopre il secondo posto ma a decidere le sorti degli spareggi nazionali sarà lo scontro diretto con il Civitavecchia. In quanto gli avversari distano dai maccaresani soltanto 3 punti.

Non basta l'orgoglio, invece, al Fiumicino. Rossoblu, impegnati in trasferta contro il Pomezia e matematicamente retrocessi in Promozione, hanno comunque onorato la maglia con una signora prestazione. In quel del Franco Maniscalco termina 3-1. Apre le marcature Lo Pinto, al 13', mentre raddoppia al 40' Teti. Il calciatore in questione, ad inizio ripresa - al minuto 51 - trova anche la doppietta personale. Per gli ospiti accorcia le distanze Trinchi, che al 55' mette a segno uno splendido calcio di punizione.

