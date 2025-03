Alle Final Four under 13 femminili, disputatesi domenica al palazzetto Insolera-Tamagnini, le ragazze della Volley+Etruria hanno dominato, battendo in semifinale Il Vcb Viterbo 2-0 e in finale il Volley Life 2-1.

Nella classifica finale segue al secondo posto il Vcb Viterbo e al terzo posto il Volley Life, qualificate entrambi alla fase regionale.: ultima la Comal Civitavecchia Volley che, invece, rimane esclusa.

Un grande risultato per la squadra allenata da Giuseppe Ruggiero che accede ora alla fase regionale con il titolo di campione territoriale e, soprattutto, una grande soddisfazione per la compagine civitavecchiese che conferma essere una società sportiva che sa gestire i giovani talenti, vero motore per il futuro.

«Dopo i secondi posto della Under 18 e della Under 16, dopo la finale della Under 14, adesso andiamo in cima alla classifica» sottolinea il presidente rossoblù Marina Pergolesi «Bellissima mattinata con quattro squadre che si sono confrontate con determinazione. Una finale tirata tra Volley+Etruria e Fabrica di Roma terminata con scarto di due punti al meglio dei tre set. Il consorzio Volley+Etruria è stato presente in tutte le finali territoriali a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dagli allenatori e della lungimiranza delle direzioni tecniche e sportive. Ho gradito, infine, la presenza nella prima parte della giornata del Delegato allo sport Patrizio Pacifico».

