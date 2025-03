In questa penultima domenica di marzo si incrociano nel campionato di Eccellenza i “destini” di Viterbese e Sorianese che nella 27esima giornata giocheranno rispettivamente alle 15 di domani al Rocchi contro il Colleferro e questa mattina alle 11 contro la W3 Maccarese. Tiene banco ovviamente la corsa al secondo posto finale utile per partecipare ai playoff post campionato con la situazione che alle spalle della lanciata capolista Valmontone è la seguente: W3 Maccarese 50; Civitavecchia 49; Aranova 47; Viterbese 45; Colleferro e Tivoli 41. La Viterbese domani alle 15 ospita il Colleferro e insegue una nuova vittoria nella speranza che i risultati delle gare del mattino delle dirette concorrenti siano vantaggiosi per i suoi obiettivi. Ed ecco quindi l’incrocio visto che la W3 Maccarese attuale seconda alle 11 giocherà sul terreno di una Sorianese che va in cerca dei punti salvezza e che rappresenterà un osso duro per la compagine ospite. Mister Del Canuto e il suo staff hanno caricato al meglio il gruppo chiamato a dare una grande risposta dopo le opache prestazioni esterne offerte negli ultimi 15 giorni contro Ladispoli e Romulea. Problemi fisici in casa cimina per Leonardi e Bezziccheri che non saranno del match e va ricordato che da tre settimane è out anche Andreoli. Arbitra Marco Cazzavillan di Vicenza, assistenti Gabriele Ceraulo di Roma 2 e Francesco Gambale di Albano Laziale. Ricordando che anche il Civitavecchia rischia sul campo del Tivoli e l’Aranova è attesa dalla non facile trasferta con il Certosa ecco che il match delle 15 nel capoluogo rivesce una grande importanza per Iurato e compagni che dovranno fare i conti contro un Colleferro che si è distanziato dal secondo posto ma che rappresenta un osso duro ed è capace nel bene e nel male di qualsiasi impresa. Fischia Simone Strippoli di Roma 2, assistenti Dobosz e Gioia di Roma 2.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA. Domani alle ore 11 Fiumicino-Romulea, Sorianese-W3 Maccarese, Tivoli-Civitavecchia. Alle 11.15 Academy Ladispoli-Ottavia, Aurelia Antica Aurelio-Luiss e Certosa-Aranova. Alle 11.30 Pomezia-Fc Rieti e Valmontone-Boreale. Alle ore 15 Viterbese-Colleferro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA