Ancora un durissimo incontro, stavolta infrasettimanale per il Civitavecchia Calcio.

Alle 14.30 i nerazzurri saranno di scena sul campo del Montespaccato, per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia regionale.

Curioso il fatto che si incrocino quelle che fino a sabato scorso erano le due capolista dei gironi di Eccellenza, che hanno entrambe perso, per la prima volta in campionato, domenica scorsa in casa. I nerazzurri hanno ceduto al Tamagnini contro la Tivoli, in una gara che non meritava di essere conclusa con zero punti per l’undici di Massimo Castagnari.

Questo anche se, per onor di sincerità, in altre situazioni Funari e compagni non avevano tutti i meriti per portare a casa il successo, che alla fine era arrivato lo stesso. Il Montespaccato, invece, è stato sconfitto, tra le mura amiche, del Ferentino, ed è stato sopravanzato in classifica dalla rivale più accreditata, ovvero l’Unipomezia. Per questo match mister Castagnari dovrebbe cambiare qualcosa in tavola, parlando di formazioni, vista la mole di gare che prevede il calendario, a cominciare dalla difficile trasferta di Centocelle, con il Civitavecchia che farà visita al Certosa.

«È dall’inizio della preparazione – dichiara il centrocampista Cristiano Proietti – che stiamo lavorando per farci trovare pronti su due competizioni. Stiamo andando forte tutte le settimane. Penso si veda anche in campo che atleticamente e fisicamente ci siamo. Secondo me riusciremo bene a reggere il ritmo delle partite».

Ma sarà più arrabbiato il Civitavecchia o il Montespaccato, dopo le battute d’arresto di domenica scorsa?

«Più che con la rabbia – riprende l’ex Bisceglie e Valmontone – scenderemo in campo con la consapevolezza che siamo una squadra forte. Anche contro la Tivoli si è vista, contro una corazzata, partita per vincere il campionato. Fino al gol non abbiamo subito nemmeno un tiro in porta. Abbiamo avuto tante occasioni, il loro portiere Opara è stato bravo. C’è tanta voglia di rivalsa, sappiamo che siamo una squadra forte. Possiamo giocarcela con tutti. Loro faranno la stessa cosa, visto che anche per loro era la prima sconfitta».

Il sorteggio deciso della Lnd Lazio è stato duro per il Civitavecchia? Oppure ormai, visto che siamo giunti ai quarti di finale, ogni squadra vale l’altra e c’è solamente da provare a spuntarla ogni volta?

«Nel lotto delle concorrenti ci sono solo squadre forti ed attrezzate – conclude il perno del centrocampo nerazzurro – che sanno stare nei piani alti della classifica. Non cambiava niente. Ce la giocheremo a Montespaccato per provare a proseguire nel nostro percorso».

Montespaccato-Civitavecchia sarà arbitrata da Luca Sciacchitano di Latina, con gli assistenti che saranno Daniele Colizzi della sezione di Albano Laziale e Fabrizio Caprari di Roma 1.

