Il Civitavecchia Calcio batte 2-0 il Tor Sapienza nel ritorno dei 16esimi di finale al Tamagnini e vola agli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza, confermando la vittoria dell’andata, nella quale si era imposto per 2-1, e il brillante avvio di stagione. La squadra di Massimo Castagnari, capolista in campionato con 6 punti, affronta la sfida con un imprevisto: durante il riscaldamento si ferma Canestrelli, sostituito da Gagliardi che indossa anche la fascia di capitano.

E la situazione per il ragazzo vittima del problema fisico la questione non sembra proprio semplice: infatti l’infortunio è giunto ad un ginocchio che gli aveva già dato note qualche settimana fa. A questo punto solo la risonanza magnetica dirà il suo verdetto, con la speranza che lo stop per l’ex Flaminia non sia molto lungo.

Tornando alle questioni che riguardano principalmente il campo, il primo tempo si gioca a ritmi intensi. Al 7’ Sebastiani sfiora il vantaggio con un tiro a giro fuori di poco, e un minuto dopo Alessandro risponde per gli ospiti con un tentativo impreciso. Alla mezz’ora Giordani fa tremare i nerazzurri colpendo un palo in contropiede, mentre al 42’ la Vecchia costruisce l’occasione migliore con un cross di Squerzanti che pesca Sebastiani, ma il suo colpo di testa è troppo debole, che fa mettere le mani in testa al buon pubblico, molto accaldato, presente sugli spalti di Campo dell’Oro. Nella ripresa i padroni di casa prendono in mano il match.

Al 15’ l’esterno Zambruno sblocca il risultato con un destro a incrociare dalla destra, poi al 23’ Sebastiani firma il 2-0 con un’azione personale conclusa con un diagonale basso, cosa che, di fatto, consegna la qualificazione al turno successivo, con il tabellone che si è liberato di alcune importanti dirette concorrenti verso la strada per la finale, come Viterbese, Pomezia e Tivoli, che riduce sensibilmente la forza delle contendenti. Funari e compagni amministrano fino al triplice fischio, conquistando una qualificazione meritata e confermando la solidità della Vecchia.

Domenica, quindi, ci sarà la trasferta sul campo della Rieti, il primo e vero banco di prova per i nerazzurri. Mister Massimo Castagnari dovrà visionare la lista degli acciaccati, soprattutto Ambro e Di Bari, che sono usciti contro il Tor Sapienza per alcuni problemi fisici e per precauzione. In particolare c’è lo scenario del palermitano, che ha una questione legata all’adduttore. Anche Gagliardini dovrà essere monitorato dallo staff sanitario in questi giorni.

«Sono soddisfatto di questa nuova vittoria – afferma mister Massimo Castagnari – dobbiamo andare avanti così sotto il profilo dei risultati. Ma la squadra ancora non riesce ad esprimersi al meglio delle sue possibilità, ci sono stati tanti errori e dobbiamo cercare di migliorare, a cominciare dalle scelte che facciamo in campo quando abbiamo il possesso del pallone. Spero di vedere un upgrade già da domenica prossima, quando ci sarà una trasferta molto complicata sul campo della Rieti».

@RIPRODUZIONE RISERVATA