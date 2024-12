Tanto sudore ma anche tanta soddisfazione per i portacolori della Tirreno Atletica, impegnati nella terza prova del campionato regionale di cross giovanile e nel Trofeo delle Regioni.

UN TRIBUTO A PAOLA PIGNI: UNA LEGGENDA DEL MEZZOFONDO

Il terreno scosceso del campionato regionale di cross giovanile ha visto emergere non solo il talento dei giovani atleti, ma anche l'omaggio a una leggenda intramontabile: Paola Pigni. La sua presenza nei cuori degli appassionati dello sport ha aggiunto un'atmosfera di emozione alla gara, ricordando le sue imprese nei campi di corsa di tutto il mondo. Da Monaco del 1972 ad Atene, Paola Pigni ha scritto pagine indelebili nella storia dell'atletica leggera italiana, portando il tricolore sui podi più prestigiosi.

IL TRIONFO DEI GIOVANI DELLA TIRRENO ATLETICA

I giovani atleti della Tirreno Atletica hanno onorato l'eredità di Pigni con una performance di alto livello. Dalle distanze dei 1000m ai 2500m, hanno dato prova di impegno e determinazione, mettendo in mostra tutto il loro potenziale. Andrea Tavella ha conquistato il titolo provinciale nella categoria ragazzi 2012, mentre la squadra composta da talenti come Leonardo Grossi, Francesco Papacchini, e Francesco Leoncelli ha consolidato la loro posizione ai vertici laziali del trofeo giovanile di cross. Le ragazze, guidate da Letizia Merone e Sandra De Fazi, hanno dimostrato di essere all'altezza delle sfide, contribuendo al successo complessivo della squadra.

ESORDIENTI DETERMINATI A FARE LA DIFFERENZA

Nel cuore di Roma, i giovani esordienti hanno dimostrato di essere carichi di energia, aprendo la strada per i loro compagni di squadra più grandi. Chiara Riccone ha brillato con una medaglia d'argento, seguita da Erika Bellanca e Diana Merone. Tra i maschietti, la presenza numerosa ha testimoniato la profondità del talento della Tirreno Atletica, con atleti come Flavio Esposito e Pietro Rappa pronti a lasciare il segno.

SUCCESSO AL CAMPIONATO REGIONALE CADETTI INDOOR

A Rieti, il palcoscenico del campionato regionale cadetti indoor ha visto emergere nuove stelle. Beatrice Pelliccione ha dominato il salto triplo, mentre Viola Riccetti ha impresso il suo nome nei 60m con un nuovo record personale. La convocazione nella rappresentativa laziale per il Trofeo nazionale "ai confini delle Marche" è stata la giusta ricompensa per il loro impegno e dedizione. Francesca Susca e Giordano Peluso hanno aggiunto lustro alla prestigiosa competizione con prestazioni di alto livello, evidenziando il talento in erba della Tirreno Atletica.

TERZO POSTO AL TROFEO DELLE REGIONI

L'orgoglio e la determinazione dei giovani atleti della Tirreno Atletica hanno portato il Lazio al terzo posto nel Trofeo delle Regioni. Nella categoria cadetti, Viola Riccetti ha confermato la sua presenza nella rappresentativa regionale, dimostrando la sua versatilità e il suo talento sui 60m e nella staffetta 4x200. L'esperienza condivisa al Palacasali di Ancona ha arricchito non solo il loro bagaglio tecnico, ma anche il loro spirito di squadra.

CRESCITA E SODDISFAZIONI

La seconda giornata delle prove multiple a Rieti ha confermato il dominio della Tirreno Atletica nelle categorie giovanili. Andrea Tavella, Leonardo Grossi, e Francesco Leoncelli hanno brillato nel biathlon di corsa e concorsi, dimostrando una volta di più la profondità del talento della squadra. Le giovani promesse come Emma Pastorelli e Elena Riccobello hanno mostrato di essere pronte a sfidare i limiti e a superare le sfide che si presenteranno loro.

IL FUTURO SEMBRA LUMINOSO

Il successo della Tirreno Atletica è il frutto di anni di duro lavoro e dedizione. La presenza costante nelle rappresentative regionali è la prova tangibile della qualità dei risultati ottenuti e dell'orgoglio che la squadra porta con sé. Gli allenatori, la struttura e gli atleti stessi meritano il plauso per il loro impegno e la loro passione, che continuano a guidare la squadra verso nuove vette e successi ancora più grandi.

