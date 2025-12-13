In attesa del giro di boa la Supernova Fiumicino è pronta per l’ultima gara dell’anno (turno di riposo nel prossimo weekend), l’occasione giusta per mettere il sigillo conclusivo su una prima fase di stagione positiva. Alle 19 i rossoneri faranno visita al Don Baldo Sport: «Imperativo chiudere l’anno nel migliore dei modi, anche perché un bonus l’abbiamo già perso a Cassino e quindi non possiamo permetterci di ripetere lo stesso errore. Dobbiamo fare bene e approfittare poi della pausa lunga per lavorare con grande attenzione per limare e rafforzare alcuni concetti tattici – ha detto a poco più di 24 ore dalla palla a due coach Roberto Pasquinelli -. La squadra sta continuando ad allenarsi in un modo esemplare, ma ora dobbiamo capire che non possiamo permetterci di sottovalutare DBS. Una squadra ricca di giovani interessanti che sono cresciuti negli ultimi anni nei campionati di Eccellenza e che nelle precedenti tre giornate ha sempre vinto, per di più con un Romanelli in stato di grazia (48 punti contro Formia, ndr)». Intanto la Supernova ci tiene a salutare e ringraziare Emanuele Bartoccetti che, per scelta personale, non farà più parte del roster della DR1. A lui il club rossonero rivolge non solo un grandissimo in bocca al lupo per il futuro, ma anche un sentitissimo grazie per la passione e l’impegno mostrati. Questo non è certamente un addio, ma solo un arrivederci.

Ale. Gi.

