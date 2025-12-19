Cento anni di calcio, di uomini, di passioni e di storie che si intrecciano con l’identità stessa della città. Sabato 20 dicembre alle ore 12, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia in via Risorgimento, verrà presentato il volume “La storia sono loro: il calcio a Civitavecchia dal 1920”, scritto da Roberto Melchiorri insieme a Massimiliano Mascolo, noto giornalista ed ex direttore di Rai Sport, con la partecipazione attiva dell’editore Carlo Fontanelli (Geo Edizioni). Un’opera monumentale di 480 pagine che raccoglie 100 anni di storia calcistica cittadina, raccontata attraverso oltre 3.100 tabellini di partite, 700 risultati aggiuntivi e circa 400 fotografie.

Numeri e documenti si fondono con racconti, aneddoti, curiosità e momenti indelebili, senza tralasciare le stagioni più difficili, offrendo una fotografia completa del calcio a Civitavecchia. Ampio spazio è dedicato al Civitavecchia Calcio, che dal 1927 al 2004 ha disputato 2.313 partite di campionato, con un bilancio di 824 vittorie, 700 pareggi e 789 sconfitte, 2.644 gol segnati e 2.551 subiti. Tra le “vetrine” più interessanti emergono le storie delle parentele e delle dinastie familiari, protagoniste silenziose ma fondamentali del club.

Spiccano i calciatori con il maggior numero di presenze in maglia nerazzurra: Bottoni (245), Gallinari (220), Salzano (220), Guglielmi (216), Stenti M. (215), Fabbri F. (207), Mari (203) e D’Alberto (195). Curioso e significativo il caso di Fabbri F. e D’Alberto A., cugini carnali, unici ad aver vinto il campionato di Promozione sia con la Mancini che con la Civitavecchiese. Il volume nasce da un’idea del compianto Giampiero Romiti ed è dedicato a chi non potrà leggerlo, ma anche a chi, sfogliandone le pagine, potrà ritrovare emozioni e ricordi personali.

Non solo Civitavecchia Calcio: il libro racconta anche la storia della Mancini, della Compagnia Portuale, della Gedila poi divenuta Civitavecchiese, della San Pio, del Campo dell’Oro e del Dopolavoro Ferroviario, offrendo una visione completa del movimento calcistico locale. L’ingresso alla presentazione è libero. Un appuntamento imperdibile per appassionati, tifosi, giornalisti e per tutti coloro che credono che il calcio, a Civitavecchia, sia molto più di uno sport: sia memoria, identità e appartenenza.

