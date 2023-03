Sport

La Stemar ingaggia Guivalogui

BASKET, SERIE C GOLD. Al PalaRiccucci arriva Michel, pivot classe 1999 con 1,96 di altezza ex Montevarchi. Il neo acquisto nella stagione 2017/2018 ha vinto il campionato di C Gold con la Virtus Siena: «Contento di iniziare questo percorso in una società ben organizzata ed attrezzata»