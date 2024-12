Dopo la debacle di Pescara tanta voglia di riscatto per la Stella Azzurra We Com Ortoetruria che domenica alle ore 18 ospita al PalaMalè (ingresso gratuito) la capolista Attila Porto Recanati con il team marchigiano capolista a punteggio pieno nel raggruppamento del girone centro dei play-in silver nel campionato di Serie B interregionale di Basket. Coach Fanciullo e il suo staff hanno lavorato sodo in settimana anche dal punto di vista motivazionale dopo che la “figuraccia” di domenica ha lasciato qualche scoria. C’è quindi attesa per vedere la reazione di Meroi e compagni al cospetto della prima della classe e ci si augura una pronta reazione cercando di tornare sugli ottimi livelli evidenziati per gran parte della regular season. Questa la giornata nel nuovo turno del play-in Silver: domani alle ore 21 Esperia Cagliari-Basket Pisaurum Pesaro. Domenica alle ore 18 Stella Azzurra Viterbo-Attila Porto Recanati, Carver Roma-Teramo a Spicchi e Basket Ferentino-Amatori Pescara. Si riparte con la seguente classifica dopo i match della scorsa settimana: Attila Porto Recanati 14; Stella Azzurra Viterbo, Carver Roma e Am. Pescara 10 punti; Teramo, Basket Pesaro e Ferentino 8 ed Esperia Cagliari 4.

Al. Giu. Vir.

