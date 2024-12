Primo colpo di mercato per la Stella Azzurra Viterbo. Ivan Begic, croato classe 1992, 196 centimentri, è la nuova ala del team della Tuscia. Dopo essersi formato nel primo campionato bosniaco, Begic inizia la sua avventura italiana con la Virtus Imola, dove nelle stagioni 2019/20 (C Gold Romagna) e 20/21 (C Gold Veneto) è il miglior marcatore in entrambi i tornei, rispettivamente con 21.2 e 18.5 punti di media a gara. L’anno successivo si trasferisce in Austria e nella Zweite Liga, secondo campionato nazionale, con la maglia del Mattersburg Rockets mette a referto 25.6 punti di media. Nel 2022 torna in Italia ingaggiato dalla Pallacanestro Molfetta risultando il giocatore più determinante con 20.8 punti di media a partita ed un season high di 38 punti. Nell’ultimo campionato veste i colori della Valentino Castellaneta sino a dicembre, con una performance di 26.1 di media e 40 punti nell’ultima gara italiana prima del trasferimento alla Bc Winterthur, in Lega Nazionale A svizzera, dove registra uno score personale di 25.5. Fortemente voluto da staff e società biancostellati per la notevole esperienza ed in particolare per le sue eccellenti doti realizzative, è dotato inoltre di un’ottima tecnica individuale. Ad Ivan, che giocherà con il numero 35, il più sincero benvenuto nella WeCom-Ortoetruria.

