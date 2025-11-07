Domenica alle 11 allo stadio “Celso Perugini”, si svolgerà la sfida tra Sorianese e Astrea, valida per la decima giornata del campionato di Eccellenza Lazio. Questa partita si preannuncia particolarmente intensa e carica di motivazioni per entrambe le squadre con la compagine romana che è allenata dall’ex tecnico dei cimini Stefano Del Canuto. La Sorianese di mister Christian Chirieletti, arriva all’appuntamento in un momento di forma eccellente, avendo conquistato tre vittorie consecutive contro Pomezia, Sporting Nuova Florida e Pro Calcio Tor Sapienza. Questi risultati hanno permesso alla formazione di portarsi al settimo posto in classifica, con un totale di 15 punti conquistati fino ad ora. Dall'altra parte, l'Astrea che attualmente occupa la quattordicesima posizione con 9 punti. La squadra è alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi. “Questo potrebbe essere lo scoglio più difficile da gestire: la parte mentale, legata agli ultimi risultati – ha dichiarato Chirieletti in un’intervista. – ma ho dei ragazzi seri, responsabili e consapevoli dell’importanza di affrontare ogni gara con la stessa concentrazione. La mentalità che cerchiamo di costruire è proprio questa: continuare a crescere, senza fermarsi davanti a nessuno.” Il mister ha anche sottolineato il valore dell'avversario: “L’Astrea è una squadra abituata a campionati di livello, con giocatori esperti e ben strutturati. Mister Del Canuto è una persona che stimo: a Soriano ha fatto bene e ha lasciato basi importanti. Sarà una partita sentita, ma prima di tutto un bel momento di sport, da vivere con rispetto e sano agonismo.” Infine, Chirieletti ha tracciato un bilancio del percorso di crescita della sua squadra: “La Sorianese sta crescendo anche grazie al lavoro fisico che comincia a emergere. Ogni partita porta con sé difficoltà diverse, ma la squadra sta rispondendo con continuità e spirito di gruppo. Per ottenere un risultato positivo serviranno lucidità e serenità nei 90 minuti.”



