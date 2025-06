«La serata di boxe organizzata dalla Santa Marinella Ring e dalla Promo Boxe Italia si è conclusa con un successo senza precedenti, portando la città sul tetto d’Europa e regalando un evento di altissimo livello che resterà nella memoria di tutti gli appassionati». Ad affermarlo sono i due enti organizzatori della serata che si è svolta al Pala De Angelis, che si dicono molto soddisfatti dell’andamento della manifestazione, che ha visto la presenza di cinque incontri tra professionisti e due per i dilettanti.

«Il momento clou della serata è stato senza dubbio la trasmissione in diretta su Rai Sport – si legge nella nota - del prestigioso titolo europeo EBU dei medio massimi tra l’italiano Luca D’Ortenzi e l’argentino naturalizzato Spagnolo Carlos Lamela, vinto ai punti dall’italiano in 12 durissime riprese, un risultato che ha elevato Santa Marinella a livello internazionale, offrendo una visibilità senza pari e mettendo la città al centro del panorama pugilistico europeo.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Santa Marinella, in particolare al sindaco Pietro Tidei e all’assessore allo sport Marina Ferullo, che hanno dimostrato un vero attaccamento alla città, allo sport e al turismo sportivo. La loro presenza e il loro supporto sono stati fondamentali insieme al bellissimo teatro quello del palazzetto dello sport per il successo dell’evento, contribuendo a creare un’atmosfera di grande entusiasmo e professionalità. L’evento, per metà autoctono, ha raggiunto l’apice a livello organizzativo, grazie all’impegno di attrezzature di ultima generazione e di uno staff tra i migliori sul mercato, che ha garantito uno spettacolo di altissimo livello.

La serata ha visto la partecipazione di atleti di livello internazionale e di giovani promesse del pugilato, tra i quali i pugili locali il peso mosca Sirio Sisca che ha ceduto ai punti contro Mohammed El Bid e al medio massimo Nicholas Pierfederici vincitore ai punti contro il romano Guzman Adam, offrendo un palcoscenico di grande prestigio per il talento e la passione.

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa grande serata, dagli appassionati di boxe, agli atleti, fino alle istituzioni locali, che hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno nel promuovere lo sport, il turismo e l’immagine di Santa Marinella. L’apice è stato raggiunto, con la certezza che questa serata resterà un punto di riferimento nel panorama sportivo e organizzativo della città».

@RIPRODUZIONE RISERVATA