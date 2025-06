Dalla pallavolo al beach volley. I mesi passano, le stagioni cambiano e con esse anche le attività sportive. La compagine della San Giorgio svela, ufficialmente, le date di uno degli appuntamenti estivi più attesi in assoluto. Il torneo pallavolistico, che in tal caso si svolgerà sulla sabbia, andrà in scena a fine giugno. E precisamente, vedrà impegnato il weekend di sabato 28 e domenica 29. Due giorni di divertimento ma anche di fuoco, sia per il caldo presente che per l'intensità stessa dell'impegno. Appuntamento allo stabilimento Lido di Fregene, impianto che dalle ore 10 ospiterà la manifestazione. Il programma stabilito prevederà durante la giornata inaugurale lo svolgimento del 4x4 myx, con almeno due donne in campo. Discorso diverso per il giorno seguente, con il 3x3 maschile e il 3x3 femminile, tutti con la possibilità di avere una riserva. I premi, invece, spetteranno ai primi tre classificati. Per quanto riguarda il tema legato ai costi, l'iscrizione è di 15 euro a persona, mentre 25 per una doppia partecipazione. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: Simone al 3337623985 e Andrea al 3208781848.

