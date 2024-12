Dopo la sconfitta di domenica scorsa, archiviata con un po’ di rammarico, la Rim Dcl Cerveteri è chiamata a vincere sulla Tiber domenica sera alle 20.30. A Valcanneto i ragazzi di coach Russo cercano la terza vittoria casalinga, ma questa volta saranno al cospetto di un avversario robusto che da anni affronta questa categoria.

«Sappiamo che è una gara difficile e l’ospite non è dei più facili - dice il capitano Parroccini - purtroppo siamo reduci da una sconfitta in quel di Ciampino, ampia nelle proporzioni ma subita contro una formazione molto forte. Ora dobbiamo pensare a vincere anche lontano da casa. Contro la Tiber metteremo il massimo per conquistare la posta in palio e per farlo occorre una prestazione maiuscola. In casa fino ad oggi, dopo due match, non abbiamo conosciuto difficoltà. Sappiamo che le incontreremo, ma state certi che sapremo superarle. Ci manca l’esperienza, pian piano entreremo nella dimensione del campionato, dove emergono formazioni che vantano anni in questo campionato. Io sono abbastanza fiducioso, intanto vinciamo con la Tiber, vogliamo mettere punti in cascina».

©RIPRODUZIONE RISERVATA