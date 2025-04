Quintultima giornata del campionato di Promozione dove per quanto riguarda la corsa al primato la super favorita è la lanciata compagine del Grifone Gialloverde che domani mattina alle 11 affronta in trasferta il match contro il quasi retrocesso team della Jfc Civita Castellana destinato nelle prossime ore a raggiungere il già retrocesso Ronciglione. Jfc che cercherà di onorare l’impegno contro la prima della classe. Per le provinciali il turno odierno che arriva dopo la giornata di campionato giocata mercoledì scorso prevede per l’Atletico Capranica alle 11 la gara interna contro la DuePigrecoRoma, per il Pianoscarano che precede di un punto il Capranica sfida in trasferta contro il Palocco. Fuori casa giocheranno due match delicati Pescia Romana e Tarquinia alle prese con la necessità di fare punti per abbandonare la zona calda della griglia del playout. Entrambe in azione alle 11 con il Pescia che si reca a fari visita all’Ostiantica e il Tarquinia in azione sul terreno della Longarina. Per il già condannato, da domenica scorsa, Ronciglione, fanalino di coda del girone il match esterno contro la Pescatori Ostia. Il programma della 34esima giornata si completa con questi confronti: ore 11 Atletico Salaria Vescovio-.Indomita Pomezia, Città di Cerveteri-Rodolfo Morandi. Nel pomeriggio alle 16 la gara Tolfa-Borgo Palidoro. Riposa il Santa Marinella.

