A due mesi dalla sconfitta contro il Bogliasco, la Nautilus torna ad affrontare il campionato di serie A1 e torna a farlo al centro federale di Viterbo. Una sfida impossibile attende le verdazzurre, che alle 14 avranno la visita delle campionesse in carica dell’Orizzonte Catania, team simbolo della pallanuoto femminile mondiale.

Sarà una sfida particolare, tra le emozioni del gruppo di Daniele Lisi, orgoglioso di potersi misurare con un avversario dal livello così elevato, ma anche per il fatto che il sette di Martina Miceli si dovrebbe presentare con una formazione rimaneggiata, visto che fino a qualche ora fa sei elementi del gruppo (Condorelli, Tabani, Leone, Marletta, Bettini e Meggiato) sono state impegnate agli Europei in Portogallo con il 7rosa; quindi, un loro impiego a tempo di record non sembra affatto certo. La scorsa settimana Tortora e compagne hanno svolto un soddisfacente common training a Bergamo, con impegni contro Orobica e Arese, cosa che ha anche stimolato l’amalgama del gruppo. Sarà assente Puppi per motivi personali. Nautilus-Catania sarà arbitrata da Alessandro Severo di Roma e Federico Braghini di Marino.

Interessante scontro anche quello della Wellness di Roma, dove la Cpc Centumcellae ospiterà alle 18.30 la Juventus, con la voglia di tornare al successo, cosa avvenuta nelle prime due giornate. Nonostante il sette di Simone Feoli sia lontano dal 100% della forma, fino a questo momento conserva l’imbattibilità e vuole raggiungere la salvezza il prima possibile. Il test è di quelli possibili, in quanto i romani hanno ottenuto solo un successo e sono ampi conoscitori della C, così come i civitavecchiesi. Ancora problemi di formazione: out Ballarini, Riccardo Carnesecchi con problemi muscolare, Pierri è influenzato e Stocchi è in forse per motivi di lavoro.

«Un'altra partita per rodare il roster – dichiara mister Simone Feoli – e cercare di migliorare in difesa ma, soprattutto, in attacco per aumentare le percentuali al tiro che sono basse, ma, d'altra parte, non si allena mai il tiro da fuori, se non il martedì in partita a Roma ed il venerdì prima della partita. L'assenza di campi idonei in città limita almeno del 40% le possibilità di sviluppo del team».

«Considerate le condizioni con cui stiamo affrontando la stagione – afferma Gianluca De Santis – con chiaro riferimento alla chiusura del PalaGalli, possiamo quasi parlare di miracolo sportivo. Non ci aspettavamo una partenza così positiva e potevamo anche fare tre su tre. Occhio alla Juventus, che negli ultimi due anni ci ha dato tanti problemi».

«Quest’anno c’è qualcosa di magico – commenta Daniele Midio – nonostante la questione PalaGalli e la difficoltà nel continuare a giocare a pallanuoto, il gruppo si è legato ancora meglio. Ci manca un po’ di ritmo partita, sono veramente sorpreso di quanto fatto finora, non avrei pensato che avremmo potuto fare subito sette punti».

Foro Italico per la Nc in serie B, che alle 18 affronterà il Delta terzo in classifica. Arbitro Francesco Cirillo, commissario di vasca Stefano Scappini di Santa Marinella. Il Giudice sportivo della Fin ha disposto un’ammenda di 180 euro nei confronti dei rossocelesti, che per la terza volta consecutiva si sono presentati senza allenatore in panchina.

