Nell’ultimo giorno della finestra di mercato invernale tre annunci da parte della Nuova Pescia Romana che ha ufficializzato l’ingaggio di tre giovani atleti per rinforzare il suo pacchetto degli Under previsti dal regolamento. Vanno a completare il parco Under a disposizione di Mister Codoni per questa seconda parte di stagione. Si tratta di Gabriele Chiappini, centrocampista, classe 2006: “Un gradito ritorno in maglia biancoceleste! Dopo il settore giovanile Élite a Ladispoli e l'esperienza con il Pescia nella scorsa stagione torna dopo l'inizio di stagione al Tolfa. Ha già fatto il suo (nuovo) esordio nel turno infrasettimanale a Pianoscarano”. E’ poi arrivato Leonardo Malservigi difensore, classe 2006. Questa la presentazione: “ Difensore duttile, capace di agire sia come centrale che come terzino. Cresciuto nei campionati Élite tra Civitavecchia e Ladispoli, arriva dalla prima squadra del Tolfa per blindare il nostro reparto arretrato”. Infine nuovo arrivo del difensore classe 2007 Giuseppe Morello: ”Un giovane terzino di prospettiva con un percorso formativo importante tra Manciano, Borgo Marsiliana (2021/2023) e l'esperienza prestigiosa nel settore giovanile del Grosseto (2023/2025). A Gabriele, Leonardo e Giuseppe va il nostro più grande "in bocca al lupo" per questa avventura con la maglia della Pescia”