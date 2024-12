Mettere un’ipoteca sul primo posto nella classifica del girone 2 di serie B. Questo l’obiettivo con cui la Nc Civitavecchia scenderà in vasca al PalaGalli, che alle 17 la vedrà protagonista della gara contro il Rapallo. Dopo il pareggio acciuffato nei minuti finali grazie alla doppietta di Minisini, i rossocelesti vogliono cercare di ritrovare il gusto della vittoria convincente, cosa che nel girone di ritorno non si è vista spesso. Infatti Romiti e compagni hanno faticato contro Livorno, Locatelli e Osimo, con cui hanno raccolto solamente due punti. Al PalaGalli arriverà un Rapallo che, ad un certo punto, sembrava poter diventare aspirante concorrente alla lotta per il primo posto, ma i gialloblu, conosciuti soprattutto per le imprese della squadra femminile, hanno subito una brusca frenata con il pareggio casalingo contro la Locatelli. I rapallini, ora, sono quarti con 25 punti e ne hanno due di vantaggio sull’inseguitrice Osimo. Per quanto riguarda la formazione, ci sono tanti dubbi sulla presenza del mancino Federico Iorio, che non si è allenato per tutta la settimana a causa di una forma influenzale. Con sette punti nelle ultime quattro giornate la Nc sarebbe sicuro del mantenimento del primo posto. Va ricordato che in mezzo ci sarà lo scontro diretto nella vasca del Lerici, secondo a -6 dai rossocelesti. E all’ultima giornata una difficile gara esterna con l’Aragno, che potrebbe giocarsi il tutto per tutto per un posto al sole. Ma il tecnico Baffetti, come si dice in questi casi, fa il pompiere, e non si lancia per nulla in dichiarazioni sprovvedute o con voli pindarici.

«Ormai l'obiettivo stagionale è stato raggiunto – afferma mister Aurelio Baffetti – non ci dobbiamo dimenticare che questa è una squadra che a settembre praticamente non c'era. Tra chi partiva, chi voleva smettere, io che venivo da un infortunio e neanche sapevo se potevo allenare, a cui va aggiunto qualche scossone interno, con la piscina chiusa a causa dei lavori. Ci siamo messi a tavolino e così grazie all'aiuto dei senatori dello spogliatoio, dello zoccolo duro civitavecchiese e dei giovani che fanno parte del gruppo siamo riusciti a costruire questa squadra. Abbiamo avuto questa partenza fulminante con le nove vittorie consecutive, che ci hanno messo in condizione di stare al primo posto. Vogliamo mantenere questa posizione, cosa che rappresenta il nostro secondo obiettivo. Poi ci saranno i playoff, che sono un altro campionato. Ricordiamoci che non abbiamo inserito nel gruppo cinque-sei nuovi giocatori e non abbiamo nessuno straniero, con la ferma volontà di vincere il campionato».

Mister Baffetti fa bene a ripercorrere tutto quello che è accaduto a inizio stagione, a corredo del percorso e dei progressi che sono stati fatti dal gruppo.

«Ora ci attendono quattro partite – riprende l’ex portiere – e tra queste avremo tre squadre che puntano ai play-off e una alla salvezza. Sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato molto più complicato. Cercheranno sempre di metterci il bastone in mezzo alle ruote, ma noi andiamo avanti e cercheremo di onorare questo primo posto».

I momenti negativi con i black out vissuti contro Osimo e Locatelli, rispettivamente con parziali di 1-7 e 0-8, hanno dato un po’ di preoccupazione allo staff tecnico?

«Chi ha fatto un po’ di sport sa che quando vinci 10 partite – spiega Aurelio Baffetti – un po' di flessione ci deve essere, è fisiologico. Poi mettiamoci anche che questa situazione è intaccata da defezioni per influenze e questioni lavorative. Non abbiamo un gruppo numeroso, siamo pochi ma buoni. Logicamente un po' a livello fisico questo aspetto ha influito. Inoltre non mi aspettavo neanche un campionato di serie B di questo livello, perché è veramente interessante. Ci sono parecchie squadre liguri, sappiamo benissimo che la Liguria è la patria della pallanuoto italiana. Abbiamo trasferte importanti, perché noi ogni volta ci sobbarchiamo 10 ore di pullman. Abbiamo messo un preventivo che quando si conduce un campionato dalla prima giornata, questo scenario può accadere. Ora ci mancano quattro giornate alla fine, ci siamo un po' parlati in questi giorni. Sabato scorso siamo partiti benissimo, poi c'è stato un calo ed infine è venuta fuori la voglia di evitare la seconda sconfitta. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, ma, come sempre, io ho detto sempre, dalle prime interviste, che ho a disposizione una squadra di ragazzi e di uomini prima di tutto. Cerchiamo di difendere questo primo posto».

Civitavecchia-Rapallo sarà diretto da un arbitro che ha già fischiato al PalaGalli, ovvero Alessandro Naccari di Messina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA