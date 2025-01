Ancora tre punti in cassaforte per la Nc Civitavecchia, che fa felice il pubblico del PalaGalli. Nel quadro della quarta giornata di Serie B i rossocelesti hanno sconfitto per 7-6 il Villa York, in un confronto che non è stato per nulla semplice per il sette guidato da Aurelio Baffetti. Prosegue quindi il buon 2025 per Romiti e compagni, che hanno fatto due su due fino ad ora, considerando anche l'affermazione del sabato precedente contro la Canottieri Lazio. È un buon viatico per la Nc, che si porta nella zona playoff del girone 3.

