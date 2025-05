Ormai sta diventando una frase fatta: Civitavecchia si colora d’azzurro. Il PalaMercuri è pronto a tornare ad ospitare la Nazionale italiana. Dal 27 al 29 giugno presso il campo intitolato all’indimenticato Indra, ci sarà un collegiale della selezione azzurra femminile, in previsione dei prossimi Europei. A dirigere il gruppo ci sarà il commissario tecnico Luca Rigoni, conosciuto per la sua valanga di vittorie come coach degli Asiago Vipers. Con lui un tecnico molto conosciuto da queste parti, come Juraj Franko, ex portiere dei Pirati. Lo staff sarà completato dal responsabile delle squadre nazionali Gianluca Tomasello e soprattutto dal presidente della Cv Skating, Riccardo Valentini, che farà parte del settore tecnico. Quindi una grande soddisfazione per la società nerazzurra, che, ancora una volta, si potrà fregiare della presenza della Nazionale, cosa avvenuta ormai in diverse occasioni, tra maschile e femminile. Ma non è affatto finita: infatti sono state diramate anche le convocazioni, le quali annoverano molti nomi facenti parte delle Sniperine Crt. Ci sono il capitano Veronica Novelli, Eugenia Pompanin, Federica Ercolani, Laura Giannini, Gloria Padovan (che quest’anno ha giocato fuori in prestito). Ma ad oggi gli occhi sono puntati sulla finale scudetto, che prenderà il via sabato, quando ci sarà gara1 alle 19 sul campo del Bomporto, con la serie che si sposterà a Civitavecchia il weekend successivo.

