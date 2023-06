La Nautilus pensa già all'inizio del campionato di serie A2. Braccini, Lisi e Ronconi sono già a lavoro per organizzare e preparare la rosa che ripartirà con nuove ambizioni. Riconfermate le giocatrici storiche che hanno fatto il grande risultato per ben due volte, riportando Civitavecchia in serie A e tra le stelle più luminose della pallanuoto nazionale. Sarà sempre Venere Tortora a capitanare la squadra che anche quest’anno sarà di formazione mista tra esperte e giovanissime del vivaio. In arrivo dei rinforzi, che sono in realtà dei ritorni, di giocatrici civitavecchiesi che a breve verranno annunciate, sempre in accordo con la politica societaria che vuole riportare la pallanuoto femminile a splendere con atlete civitavecchiesi. Non c’è tempo da perdere per il CdA della Nautilus e per le calottine verdiazzurre che, dopo aver ampiamente festeggiato la promozione in A2, sono tornate a lavorare per preparare la nuova stagione. Tra i fronti aperti il polo estivo, svolto in collaborazione con la Snc, entrato nel vivo il 19 giugno, altro punto di forza della Nautilus che mette al centro lo sviluppo motorio, emotivo ed educativo dei bambini e aiuta le famiglie offrendo un servizio in un ambiente sano e pieno di amore. Gli allenamenti della prima squadra non avranno stop e a breve ripartirà la preparazione atletica, mentre le giovanili ripartiranno da lunedì con due allenamenti settimanali e per la nuova stagione scenderanno in vasca con un progetto da definire. In più quest’anno la Nautilus è impegnata anche sul piano Nazionale con la giovanissima centroboa Lucrezia Puppi, che proprio in questi giorni sta disputando la Len European Under 15 Femminile e domani giocherà la semifinale contro la Spagna.

