La Mtb Santa Marinella ha confermato il proprio alto agonismo partecipando con successo a diverse competizioni di ciclocross tra il Nord e il Centro Italia tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno.

Tra i corridori più prolifici spicca Michele Feltre, costantemente protagonista nelle gare in Veneto. Nella Cross del Sile a Casale sul Sile si è piazzato secondo tra i master di quarta fascia, ma primo nella propria categoria master 8 il 31 dicembre. Anche agli inizi di gennaio, stesso risultato tra i master 8 anche a Castello di Roganzuolo in occasione del Ciclocross di San Fior. Successivamente a Marola di Chiuppano ha conquistato il primo posto tra i supergentlemen B prendendo parte al Ciclocross della Befana, replicando lo stesso risultato a Ponte di Piave, dove si è nuovamente imposto con determinazione al Memorial Luigi Tempestin.

Altri risultati lusinghieri sono arrivati il giorno dell’Epifania dalla rappresentanza di atleti impegnati nel Lazio, in occasione dell’ultima prova del Circuito Laziale Ciclocross a Velletri dove ha avuto luogo il Trofeo Center Bike. In quell’occasione si sono ben piazzati Paolo Tempestini (2° M6), Mauro Gori (3°M7), Daniele Bagnoli (4°M6) e Claudio Albanese (4°M7).

Sempre nell’ambito del Circuito Laziale Ciclocross, il rendimento finale ha premiato diversi atleti della Mtb Santa Marinella con i seguenti piazzamenti di categoria: Giuseppe Calò (8° M5), Daniele Bagnoli (5° M6), Paolo Tempestini (6° M6), Claudio Albanese (4° M7), Mauro Gori (5° M7) e Vincenzo Scozzafava (8° M8).

Sabato scorso, l’unico atleta a rappresentare la Mtb Santa Marinella ai Campionati Italiani sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana è stato Claudio Albanese, che ha conquistato il 21° posto tra i master 7 sui prati freddi e ghiacciati dell’Increa Park a Brugherio, in Lombardia.

Domenica scorsa, positive anche le prestazioni della numerosa pattuglia santamarinellese alla quinta e penultima prova del Roma Master Cross, disputata sui prati capitolini del Parco Ardeatino-I Granai. Due sono stati i primi posti ottenuti da Mauro Gori (tra i master 7) e da Angelo Ciancarini (tra i master 8). A seguire, altri ottimi risultati: Giuseppe Calò (3° M5), Marco Deciano (7° M6), Daniele Bagnoli (8° M6), Federico Forti (6° M4), Paolo Tempestini (4° M6), Claudio Albanese (5° M7) e Walter De Leonardi (10° M7). Una giornata di soddisfazioni per la squadra, seguita con orgoglio dal presidente Stefano Carnesecchi.

