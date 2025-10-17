La Mtb Santa Marinella continua a raccogliere piazzamenti ovunque nel passaggio di stagione tra mountain bike e ciclocross. A Porto Viro, in Veneto, Gianfranco Mariuzzo ha dominato la categoria master 7 alla Fornaci Bike di mountain bike cross country, mentre Fabio Giammarchi è salito sul terzo gradino del podio alla Marathon Est Est Est di Montefiascone nella categoria master 6.

Brillano anche le prestazioni nel ciclocross: secondo posto a Villorba per Michele Feltre al Trofeo Cantina Pizzolato in terra veneta nell’apertura del Giro del Veneto Ciclocross. Ottimo esordio umbro, invece, per Giuseppe Calò che si è classificato all’ottavo posto al Petrignano Cross che ha aperto l’Adriatico Cross Tour.

«Sono estremamente soddisfatto dei risultati raggiunti dai nostri atleti che ripagano l'impegno di tutta la società e dimostrano la qualità del nostro lavoro», ha detto Stefano Carnesecchi, presidente della Mtb Santa Marinella, sodalizio che si sta impegnando ufficialmente nei preparativi verso la Sei Ore del Mare a Ostia Lido il 26 ottobre, gara che chiude il circuito dell’Endurance Prestige Italy e che rappresenta ufficialmente l’ultimo atto della stagione 2025 della mountain bike.

