Il 2023 della 3epc Asp Civitavecchia si è concluso con una sconfitta in quella che paradossalmente è stata la migliore partita della stagione. Ieri al Pala Carucci di Terracina le civitavecchiesi sono state sconfitte per 0-3 dalle padrone di casa (parziali 23/25 – 21/25 – 17/25) mettendo in evidenza una prestazione buona coadiuvata da un atteggiamento mentale giusto. Guidozzi si è presentato alla sfida contro il volley Terracina dopo una settimana difficile a causa degli allenamenti privi di alcune giocatrici fondamentali come Giulia Pignatelli e Flavia Vitangeli con quest’ultima che è comunque fatto una bella figura in partita nel ruolo di schiacciatrice; indisponibili Giulia Coppola ed Elisa Fabeni.

«È stata forse la migliore partita della stagione – dichiarato Giovanni Guidozzi – abbiamo giocato molto bene di squadra. Non abbiamo sprecato e ce la siamo giocata. Spero che questo abbia fatto capire alle ragazze che abbiamo un certo tipo di potenziale e che allenandoci bene possiamo portare a casa l’obiettivo». Con la pausa per le festività natalizie l’allenatore rossoblù ha commentato anche questa prima parte di campionato: «Credo che alla nostra classifica mancano due o tre punti, un po’ per cause di forza maggiore con Elisa Fabeni indisponibile per quattro partite e probabilmente un punto lo abbiamo lasciato per strada nella prima giornata contro la Tibur Volley. Vedo il bicchiere mezzo pieno e aspettiamo il 14 gennaio la partita contro Isola Sacra Fiumicino assolutamente da vincere, dopo di che siamo in linea con la tabella di marcia per la salvezza che secondo me è raggiungibile a quota 30 punti: chiudere il girone d’andata tra 14 e 16 punti sarebbe ottimo».

Dopo l’undicesima giornata del campionato di serie C l’Asp Civitavecchia è decima nel girone B con 11 punti e il proprio obiettivo può orientarsi sempre di più sulla salvezza.

Chiude con una sconfitta il 2023 anche l’Etruria volley nel campionato di serie C maschile, che sabato pomeriggio a Gaeta si sono arresi al Serapo Volley per 0-3 (parziali 21/25 - 14/25 - 21/25). Per i gialloblù allenati da Claudio Quaglia la settima sconfitta su undici partite non inficia particolarmente la classifica che li vede decimi con 12 punti e sostanzialmente allineati all’obiettivo salvezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA