Domenica scorsa, al PalaBelardinelli di Velletri, si sono svolte le qualificazioni regionali Fijlkam – Coni, valide per gli Italiani Juniores di kumite. L’evento ha visto la partecipazione delle società più titolate del Lazio, compresi i prestigiosi gruppi sportivi militari, dando vita a una giornata di altissimo livello tecnico e agonistico. La Mabuni si è presentata all’appuntamento con due giovani prospetti del vivaio: Lorenzo Miceli e Valerio Rovetto, entrambi determinati e preparati per affrontare una competizione così impegnativa.

Miceli ha disputato una prova eccezionale, superando uno dopo l’altro tutti gli avversari con sicurezza e tecnica, fino a conquistare la medaglia d’oro e, soprattutto, la qualificazione agli Italiani. Buona la prestazione anche di Rovetto, che ha lottato con grande cuore ma si è dovuto arrendere di misura, con il punteggio di 2-1, contro un avversario che gli ha impedito l’accesso ai turni successivi. Un risultato complessivo che riempie d’orgoglio la Mabuni, confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra e la costante crescita dei propri atleti.

