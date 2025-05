Il Ladispoli saluta i suoi tifosi con una sconfitta. La Luiss di mister Rambaudi si impone 3-2 all’Angelo Sale e spegne la possibilità dei tirrenici di poter raggiungere la terzultima posizione. Difficile a questo punto possa essere presentata domanda per il ripescaggio. Mister Bosco effettua qualche variazione tattica passando dal 4-4-2 al 4-3-3. In porta ci va Mercadante, dietro Fanali e Ranieri esterni, Barbarossa e Tancredi al centro. In mezzo al campo Capanna, Polucci e Di Cicco con Dato e Cupperi ai fianchi di Pelizzi, unica punta al posto di Cifarelli. Dopo 3 minuti romani pericolosi con Del Moro ma la sua conclusione non è precisa. Luiss in pressing, al 26’ miracolo di Mercadante su Biraschi lanciato a perfezione da Bacci ma nulla può invece sull’accorrente Rozzi che a porta spalancata non si fa pregare: è il gol del vantaggio. Al 36’ proteste dei padroni di casa per un atterramento di Del Moro su Pelizzi: per l’arbitro Piciucco non è penalty ma solo punizione. Al 41’ ingenuità di Barbarossa, il rimbalzo favorisce Mosca che supera Mercadante da pochi passi. Si chiude qui il primo tempo. Nella ripresa doppio cambio di Bosco: Di Biagio e Cifarelli rilevano Barbarossa e Dato. Al 5’ bruttissimo infortunio per De Pascalis che esce dal Sale dolorante e tra gli applausi: si teme un lungo stop. Al 12’ l’Academy riapre il match con Pelizzi che approfitta di un retropassaggio sbilenco e fa centro. Passano poco più di 10 minuti e la Luiss va a bersaglio ancora una volta con Rozzi in contropiede. I ladispolani non mollano e Cupperi crossa per Ferreri, appena entrato, che di testa supera ancora Tolomeo. Il forcing finale non premia i tirrenici che ci provano senza però riuscire a trovare almeno il pareggio.

