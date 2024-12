VITERBO – Dalla Coppa Italia, sedicesimi di finale esce per il calcio viterbese il verdetto che non ti aspetti. Eliminate Tarquinia e Atletico Capranica, avanza la Jfc Civita Castellana vice fanalino di coda del girone A che sulla carta aveva un compito proibitivo. Il Tarquinia è stato eliminato ai rigori dal Borgo Palidoro che aveva avuto la forza di vincere al 90esimo per 1-0 ribaltando così il risultato dell’andata quando perse in casa per 1-0. L’Atletico Capranica ha ceduto a Roma per 1-0 contro l’Olimpus dopo il pari casalingo del’ andata per 1-1, ottimo il team della Jfc che aveva perso in casa per 2-0 contro il Poggio Mirteto Calcio ed h avuto la forza di andare a vincere per 4-2 sul terreno degli avversari esultando per una qualificazion che il club si augura possa servire anche per avere maggiore autostima e risultati nel sin qui travagliato campionato di Promozione che domenica vedrà le squadre impegnate nella decima giornata di andata. E ricordiamo le sfide delle provinciali: alle 11 Atletico Capranica-Grifone Gialloverde, Atletico Salaria Vescovio-Jfc Civita Castellana, Cità di Cerveteri-Tarquinia Calcio, Pescatori Ostia-Nuova Pescia Romana, Pianoscarano-R. Morandi, Ronciglione-DuePigreco Roma.