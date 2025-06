Ultime ore prima del via della grande serata di Santa Marinella, che questa sera ospiterà, nel rinnovato Pala De Angelis, una riunione speciale, che avrà anche la copertura in diretta, a partire dalle 23, di RaiSport. Alla sala del Comune di Santa Marinella si è svolta, anche alla presenza del sindaco Pietro Tidei e dell’assessora Marina Ferullo, la cerimonia di presentazione dell’evento, organizzato dalla Santa Marinella Boxe del maestro Maurizio Sebastiani e dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni. Il piatto forte della serata sarà l’Europeo Silver Mediomassimi, che vedrà protagonista il boxeur romano Luca D’Ortenzi, che dovrà sfidare un avversario molto difficile da superare, ovvero l’ex campione europeo, lo spagnolo Carlos Lamela. Quindi un evento speciale, con il Pala De Angelis che torna a vivere di grande sport, dopo l’inaugurazione delle scorse settimane ed i primi eventi che si sono già svolti, sicuramente di livello importante. Ma non è tutto: il programma della serata prevede anche altri incontri professionistici, che partiranno dalle 20.30, dopo le prime esibizioni tra pugili, anche locali. Il programma della serata vede, come primo incontro, quello tra Halit Eryilmaz e Lazar Pantic, valido sulla distanza delle sei riprese per i pesi Piuma. Quindi il confronto tra Francesco Magrì e Angel Mariano Castillo, per i Super Welter, sempre sui sei round. Il terzo match coinvolgerà l’affermato Giacomo Micheli, che combatterà contro Bogdan Draskovic per i pesi Super Leggeri. Anche qui saranno sei le riprese. Il sottoclou, mentre intanto si prepara l’atmosfera per D’Ortenzi-Lamela, vedrà salire sul quadrato Ghaith Weslati e Camilo Caicedo, in un match che si svolgerà sulla distanza degli otto round e che riguarderà ancora una volta i pesi Piuma. «Questo nuovo evento sportivo conferma l’intento dell’amministrazione comunale di portare Santa Marinella all’attenzione del mondo sportivo con iniziative di livello nazionale ed internazionale – ha spiegato il sindaco - abbiamo tutte le carte in regola per ambire a diventare un riferimento per molti sport della Regione e del Paese». «La nostra città è pronta ad ospitare la grande boxe – dice l’assessore allo sport Marina Ferullo - in un confronto internazionale e di grande prestigio. Ringrazio gli organizzatori per aver promosso questo evento sportivo e auguro a tutti i pugili di disputare match al meglio delle proprie possibilità, così da offrire al pubblico uno spettacolo indimenticabile».

©RIPRODUZIONE RISERVATA