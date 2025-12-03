La Futsal Academy piazza un colpo di spessore per rinforzare la corsa salvezza, e forse andare anche oltre, in Serie B. Il direttore sportivo Marco Percuoco porta in rossoblù Nicolò Riccitelli, laterale mancino classe 2000, profilo giovane ma già ricco di esperienze importanti nel futsal nazionale. Nelle ultime stagioni Riccitelli ha vestito la maglia della Lazio Sud Academy in C1, mentre in precedenza aveva calcato palcoscenici prestigiosi come l’A2 con Eur C5 e History Roma 3Z, dimostrando qualità tecniche e personalità.

Un innesto che arriva nel momento giusto: la Futsal è attualmente seconda in classifica, protagonista di un avvio di stagione brillante che ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente. Nonostante l’ottima posizione, l’obiettivo dichiarato resta la salvezza e blindare il prima possibile la permanenza in categoria. Riccitelli rappresenta una soluzione preziosa per mister Vincenzo Di Gabriele, che potrà contare su un giocatore dinamico, dotato di buone letture offensive e capace di saltare l’uomo.

Il nuovo arrivato sembra essere il naturale sostituto del partente Tiberi, garantendo freschezza e rotazioni di livello nel reparto laterali. L’impressione è che la società abbia colto un’occasione importante: Riccitelli sarà a disposizione già dal prossimo match, quello previsto questo sabato sul campo del Real Ciampino, pronto a dare il suo contributo in una squadra che sogna di continuare a stupire.

@RIPRODUZIONE RISERVATA