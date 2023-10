Bellissima vittoria per la Futsal Academy in serie C1. I nerazzurri sono andati a vincere per 3-1 sul campo dell'Anguillara, spegnendo il pronostico che li vedeva sfavoriti per i numerosi infortuni. La doppietta di Pernelli nel primo tempo, con un assist di Mancini e con il secondo con un gol da cineteca, e il centro di Mancini nella ripresa hanno suggellato la seconda vittoria esterna della squadra di Umberto Di Maio. Da segnalare l'espulsione di Donati direttamente dalla panchina per un parapiglia. Con questo successo la Futsal si affaccia nelle zone alte a quota sei punti. «Abbiamo fatto una grossa partita - afferma mister Umberto Di Maio - a livello difensivo siamo stati mostruosi, lasciando all'Anguillara solo i tiri da fuori. Faccio i complimenti ai ragazzi, che affrontavano una squadra imbattuta e che ha prelevato cinque giocatori dal Valcanneto. Siamo giovani, ma abbiamo tanta corsa e tanta voglia di imparare, siamo stati impenetrabili. L'unico gol l'abbiamo subito a causa della nostra stanchezza e del talento del loro brasiliano e sull'inserimento del portiere di movimento. Così possiamo lavorare in tranquillità, è un successo che ci porta tantissimo morale».Ancora una vittoria in amichevole, invece, per la formazione maschile dell'Atletico Civitavecchia. A Viterbo il gruppo di Fabrizio Nunzi ha affrontato nuovamente il Thule, imponendosi per 7-4, grazie al poker di Leone, alla doppietta di Notarnicola e al gol di Felicini. «Siamo partiti subito forte come contro la Futsal Academy - commenta il presidente gialloblu Ermanno Muneroni - il primo parziale si è chiuso sul 4-0, poi abbiamo ruotato tutti. Abbiamo dovuto fare i conti anche con le assenze di Lipparelli, Todaro, Ferraccioli, Passaro e De Amicis».

©RIPRODUZIONE RISERVATA