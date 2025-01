Il 2025 della Futsal Academy comincia con una serata tutti insieme per stare in compagnia e pensare a come programmare il nuovo anno, dal quale ci si attende molto. con la società del presidente Elso De Fazi chiamata a rispettare i propositi ambiziosi della scorsa estate.

Nella serata di martedì i ragazzi della Prima squadra si sono riuniti per trascorrere una piacevole serata, presso il ristorante The Bone Steakhouse di Viale Garibaldi, con lo staff tecnico e i rispettivi familiari. Unici assenti Simone Amato e Samuele Di Gennaro per impegni di lavoro, e gli influenzati Mister Vincenzo Di Gabriele e mister Massimiliano Bacheca, che è il preparatore dei portieri nerazzurri.

Tra una risata e un assaggio di carne, la Futsal Academy ha potuto vivere un momento conviviale per analizzare con serenità la prima parte della stagione e focalizzare gli obiettivi di questo 2025 sotto i migliori auspici.

«Siamo consapevoli che ci aspetta un girone di ritorno impegnativo - dichiarano dalla società civitavecchiese - ma anche che vogliamo viverlo da protagonisti, e tutti i ragazzi sono concentrati e coesi sull'obiettivo. Sabato prossimo ci aspetta la prima importante sfida dell’anno tra le mura amiche dell’Ivan Lottatori, vi aspettiamo numerosi per sostenere i nostri ragazzi”. Infatti il campionato di serie C1 partirà subito con alcuni impegni importanti, per delineare il quadro sulla squadra di Vincenzo Di Gabriele, che ha quasi completato la rimonta per centrare la zona playoff. Sabato al Lottatori ci sarà la visita del Bracelli, squadra che lotta per mantenere la categoria e che, però, all’andata rappresentò un ostacolo molto difficile da superare. In quella situazione si vide come la Futsal aveva dei problemi ad esprimere il proprio gioco lontano da borgata Aurelia, cosa che ha inciso anche nelle successive sfide esterne. Ma il quintetto di Vincenzo Di Gabriele ha saputo apporre dei correttivi, anche approfittando del ritrovato stato di forma di Dario Lopez, ed ha migliorato sensibilmente la propria classifica, facendo diventare un fortino il Lottatori, con cinque vittorie consecutive in casa, con tre clean sheet consecutivi. E poi c’è stato il finale di anno nel segno delle esultanze: prima la vittoria sofferta nel derby contro il Santa Severa, dove la Futsal ha dimostrato di vincere anche attraverso la combattività e lo spirito di sacrificio, e poi la surreale partita di Ostia con l’11-7 ai danni della Lidense in uno scontro al vertice. Forse il fatto che il campionato si sia fermato non è stato un bene per i nerazzurri, che erano entrati in uno stato di forma smagliante. In mezzo c’è stata l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano della temibile La Pisana, che ha proprio dimostrato il suo valore, vincendo nella Final Four di Guidonia, dove i biancorossi hanno sconfitto l’Ardea per 3-1 in finale, dopo il successo alla lotteria dei rigori in semifinale contro il Santa Gemma. Tornando alle questioni Futsal, il Lottatori sarà un elemento importante della risalita, con tre partite interne nelle prossime quattro giornate, con molti scontri delicati in zona playoff, perché le distanze sono minime e chi è dietro ha le possibilità di inserirsi e tentare il sorpasso. Dopo la trasferta romana sul campo della Vigor Perconti, Mori e compagni se la dovranno vedere con Tc Parioli e Casalotti, non squadre facili su cui prevalere, ma sicuramente avversari che la Futsal Academy è in grado di sconfiggere. Davanti a tutti in classifica c’è La Pisana, che sembra aver quasi archiviato la pratica serie B, con 11 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Dietro a bagarre vera con il secondo posto occupato da Santa Gemma e Cecchina a quota 26, con una lunghezza di margine su Futsal Academy e Lidense. Dietro ci sono Tc Parioli, Casalotti e Vigor Perconti, proprio a spiegare il concetto precedente. Ma, intanto, la Futsal ne ha approfittato per distrarsi con una serata all’insegna della compagnia, come giusto che sia soprattutto nei periodi di sosta. Ed ora è il tempo di rimettersi al lavoro, perché l’operazione serie B continua a tenere banco per la società del presidente Elso De Fazi e del direttore sportivo Andrea Scorpioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA