Sarà sicuramente una domenica da ricordare per la Futsal Academy e per il calcio a 5 civitavecchiese. Alle 16 i ragazzi allenati da Vincenzo Di Gabriele ospiteranno al PalaSport Insolera-Tamagnini il Villaspeciosa nel ritorno della semifinale dei playoff nazionali. Erano quattro anni che il calcio a 5 non dava spettacolo all’impianto di via Barbaranelli. L’ultima volta toccò all’Atletico, che disputò il campionato Under 19 nazionale femminile sul parquet della struttura gestita dall’Asp. E la Futsal Academy ha tutta la volontà di riportare con costanza la sua disciplina al centro delle città, a cominciare dal prossimo campionato di serie B.

Ma, ora come ora, il pensiero del gruppo allenato da Vincenzo Di Gabriele interessa solo il presente, con il ritorno della doppia sfida contro il Villaspeciosa, che potrebbe assicurare l’accesso alla finale, che potrebbe concludere un ciclo vincente, cominciato al via del 2025. Si comincia dal 5-5 della gara d’andata in terra sarda. Accoglienza speciale prima e dopo la partita, ma durante è stato un vero e proprio inferno per i civitavecchiesi, visto che il pubblico, come tradizione del popolo sardo, ha fatto sentire molto il fattore campo, sostenendo a pieni polmoni i propri beniamini e mettendo pressione alla Futsal Academy.

A farne le spese è stato soprattutto Santomassimo, beccato praticamente per tutto l’incontro dai supporter biancorossi, probabilmente anche perché temuto per il suo spessore tecnico. Per questa gara l’unico assente sarà il secondo portiere Aruanno, che è indisponibile. «È la partita piu difficile che abbiamo affrontato in stagione – dichiara mister Vincenzo Di Gabriele – il coefficiente di difficoltà è altissimo e il margine di errore minimo. Giochiamo contro una squadra che probabilmente è piu forte di noi in questo momento per intensità e valori. Partitemo dallo 0-0 e le proveremo tutte per centrale l’ennesima impresa. Abbiamo lavorato sulla testa e sull’intensità che ci serve. Mi aspetto un palazzetto che ci spinga verso la finale. Deciderò in queste ore i convocati».

Intanto iniziano a circolare voci molto insistenti sul futuro della Futsal per la prossima stagione. Il presidente Elso De Fazi e il direttore sportivo Andrea Scorpioni sono al lavoro per confermare gran parte dei protagonisti dei successi di questa stagione. Inoltre, stando alle indiscrezioni, ci sarebbe la volontà di inserire tre nuovi elementi all’interno del gruppo. Le trattative sarebbero ampiamente avviate. Futsal Academy-Villaspeciosa sarà arbitrata da Andrea Callari di Piombino e Riccardo Muto di Grosseto, con il cronometrista Eugenio Cipolla di Roma 1.

